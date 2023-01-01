WebCatalog
Vivaldi Social

Vivaldi Social

social.vivaldi.net

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vivaldi Social» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Vivaldi Social є частиною мережі Mastodon і розміщується в Ісландії розробниками Vivaldi Browser. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися.

Вебсайт: social.vivaldi.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Vivaldi Social». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Mastodon

Mastodon

joinmastodon.org

Hey

Hey

hey.xyz

Bluesky Social

Bluesky Social

bsky.app

AdultFriendFinder

AdultFriendFinder

adultfriendfinder.com

Tribel

Tribel

tribel.com

Counter Social

Counter Social

counter.social

Stocktwit‪s‬

Stocktwit‪s‬

stocktwits.com

LUM Explorer

LUM Explorer

explorer.lum.network

Uncommon Goods

Uncommon Goods

uncommongoods.com

Movim

Movim

mov.im

openHPI

openHPI

open.hpi.de

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності