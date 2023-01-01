Vivaldi Social є частиною мережі Mastodon і розміщується в Ісландії розробниками Vivaldi Browser. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися.

Вебсайт: social.vivaldi.net

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