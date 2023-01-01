openHPI – освітня інтернет-платформа німецького Інституту Хассо Платтнера, Потсдам. На openHPI ви берете участь у всесвітній соціальній навчальній мережі, яка базується на інтерактивних онлайн-курсах, які охоплюють різні предмети інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Вебсайт: open.hpi.de

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