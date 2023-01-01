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openHPI

openHPI

open.hpi.de

Користуватися вебзастосунком

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openHPI – освітня інтернет-платформа німецького Інституту Хассо Платтнера, Потсдам. На openHPI ви берете участь у всесвітній соціальній навчальній мережі, яка базується на інтерактивних онлайн-курсах, які охоплюють різні предмети інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Вебсайт: open.hpi.de

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «openHPI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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