Stepik — освітній ринок і редактор онлайн-курсів. Сприяння ефективному навчанню шляхом розробки інноваційних освітніх технологій. Створіть інтерактивний урок і використовуйте програмне забезпечення для автоматичного оцінювання.

Вебсайт: stepik.org

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