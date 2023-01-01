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Kodacy

Kodacy

kodacy.com

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Kodacy — це освітня платформа, розроблена Scientific Platforms And Cosmic Explorations (SPACE). Платформа має на меті надати доступну та доступну освіту кожному в будь-якій точці світу. За допомогою інноваційних продуктів і спеціально розроблених курсів Kodacy пропонує онлайн-курси через віртуальну платформу, щоб полегшити незалежне від часу навчання для всіх!

Вебсайт: kodacy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kodacy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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