Spike LEGO Education

Залучіть кожного учня до ігрового навчання STEAM за допомогою програми LEGO® Education SPIKE™. Розроблено для використання з портфоліо LEGO® Education SPIKE™, додатком SPIKE це потужний і інклюзивний інструмент, який допомагає вчителям сприяти захоплюючому практичному навчанню STEAM. LEGO® Education SPIKE™ Essential і LEGO® Education SPIKE™ Prime заохочують студентів усіх рівнів навчання переходити від простих досліджень до вирішення дедалі складніших завдань реального світу шляхом створення та кодування.

Вебсайт: spike.legoeducation.com

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