Formative допомагає вчителям розкрити додаткові надздібності, покращити залучення учнів і прискорити навчання. Почніть бачити відповіді студентів у реальному часі вже сьогодні.

Вебсайт: formative.com

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