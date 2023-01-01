Просте, ефективне ведення нотаток – для всіх. Glean допомагає учням розкрити їхній навчальний потенціал і дає змогу навчальним закладам підвищити успіх учнів у масштабах.

Вебсайт: glean.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Glean». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.