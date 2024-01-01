Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «IntelliBoard» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

IntelliBoard — це компанія EdTech, яка надає K12, HigherEd, корпоративним і державним установам можливість переглядати навчальні дані, що надходять із різних джерел, просто вказавши й натиснувши кнопку. IntelliBoard збирає дані з систем управління навчанням, інформаційних систем для студентів, інструментів для співпраці, інструментів оцінювання, систем управління персоналом і талантами. IntelliBoard дозволяє вводити й аналізувати критичні дані про взаємодію кожного навчального закладу за допомогою онлайн-навчання та надає доступ до точок даних студентів і платформи для організації спілкування для всіх, хто залучений до успіху студентів.

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Вебсайт: intelliboard.net

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