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GrammarFlip

GrammarFlip

grammarflip.com

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

GrammarFlip — це інтерактивна онлайн-програма з граматики та письма, призначена для індивідуального навчання студентів, заощаджуючи час для вчителів англійської мови.

Вебсайт: grammarflip.com

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