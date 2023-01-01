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Grammarly

Grammarly

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Вебсайт: grammarly.com

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Grammarly — це американська багатонаціональна технологічна компанія, яка розробляє однойменне програмне забезпечення — інструмент для цифрового письма англійською мовою з використанням штучного інтелекту та обробки природної мови. Завдяки алгоритмам машинного та глибокого навчання продукт Grammarly пропонує послуги перевірки граматики, орфографії та виявлення плагіату, а також пропозиції щодо чіткості написання, стислості, словникового запасу, стилю подачі та тону. Програмне забезпечення було вперше випущено в липні 2009 року в Києві, Україна . Штаб-квартира Grammarly розташована в Сан-Франциско, а також офіси в Києві, Нью-Йорку та Ванкувері.

Вебсайт: grammarly.com

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