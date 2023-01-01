Fluentize створює сучасні, захоплюючі та інтерактивні плани уроків ESL на основі реальних відео для вчителів англійської мови з підлітками або дорослими учнями.

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