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DIKSHA

DIKSHA

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Вебсайт: diksha.gov.in

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Платформа ДІКША пропонує вчителям, учням і батькам цікаві навчальні матеріали, що відповідають шкільній програмі.

Вебсайт: diksha.gov.in

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DIKSHA». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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