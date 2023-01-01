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Chalkpad

Chalkpad

chitkara.edu.in

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Університет Чіткара впровадив ERP-рішення Chalkpad, яке дозволяє керівництву, викладачам, студентам, батькам і випускникам легко підключатися, спілкуватися, обмінюватися інформацією та керувати нею. Chalkpad активно співпрацює з викладачами, співробітниками та студентами Chitkara, щоб знайти нові та ефективні способи використання технологій для досягнення своїх академічних цілей. Це сприяє інноваційному та творчому використанню технологій для посилення викладання та навчання. Це потужне рішення для керування інформацією робить критично важливу для студентів інформацію дуже ефективною. Chalkpad допомагає батькам бути в курсі успіхів свого підопічного – завдяки оновленій електронній пошті та онлайн-доступу до інформації про розклад, відмітки/оцінки, інформацію про оплату зборів, інформацію про відвідуваність, важливі повідомлення від університету та коментарі від викладачів. Chalkpad сприяє співпраці та спілкуванню між викладачами, батьками, адміністраторами, студентами та випускниками університету Читкара.

Вебсайт: chitkara.edu.in

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