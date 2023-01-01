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Progati

Progati

progati.in

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Progati — це все в одному програмному забезпеченні для управління школою з найсучаснішими функціями мобільного додатка (особливо додатка для батьків). Програмне забезпечення для управління школою Progati охоплювало такі повсякденні дії, як прийом студентів, керування оплатою, керування іспитами, ідентифікаційні картки, сертифікати, управління гуртожитком, керування транспортом, домашні завдання, управління домом тощо. Progati також є повним шкільним рішенням ERP.

Вебсайт: progati.in

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