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DateMySchool

DateMySchool

datemyschool.com

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DateMySchool — це онлайн-платформа для знайомств, орієнтована на студентів і випускників університетів. Для цього потрібна адреса електронної пошти університету, і стверджується, що він дозволяє приєднуватися лише підтвердженим студентам і випускникам. Це дозволяє користувачам фільтрувати доступ до своїх профілів за навчальними закладами, факультетами, окремими особами та іншими групами – відповідно до тієї самої політики безпеки на основі адрес електронної пошти університетів.

Вебсайт: datemyschool.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DateMySchool». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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