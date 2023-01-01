DateMySchool — це онлайн-платформа для знайомств, орієнтована на студентів і випускників університетів. Для цього потрібна адреса електронної пошти університету, і стверджується, що він дозволяє приєднуватися лише підтвердженим студентам і випускникам. Це дозволяє користувачам фільтрувати доступ до своїх профілів за навчальними закладами, факультетами, окремими особами та іншими групами – відповідно до тієї самої політики безпеки на основі адрес електронної пошти університетів.

Вебсайт: datemyschool.com

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