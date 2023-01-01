WebCatalog
MySudo

MySudo

mysudo.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MySudo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

MySudo дозволяє створювати та керувати декількома профілями Sudo, кожен з яких має номер телефону, адресу електронної пошти та приватний браузер, який можна використовувати для різноманітних дій, таких як спілкування, пошук, спілкування, покупки, реєстрації тощо.

Вебсайт: mysudo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MySudo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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