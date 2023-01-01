Namecheap Private Email — це хмарне програмне забезпечення з відкритим кодом для спільної роботи. Він забезпечує свіжий сучасний дизайн, який працює на планшетах, настільних комп’ютерах і ноутбуках, дозволяючи користувачам спілкуватися будь-де та будь-де. Приватна електронна пошта дозволяє користувачам створювати публічний простір у спільних папках, встановлювати та контролювати завдання, створювати та керувати робочими розкладами та багато іншого.

Вебсайт: privateemail.com

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