Disroot Forum

Дискусійні форуми/списки розсилки для вашої спільноти, групи чи колективу. Форум Disroot підтримується технологією Discourse. Discourse — це сучасний підхід до дискусійних форумів із повністю відкритим кодом. Він пропонує все, що потрібно вашій спільноті, групі чи колективу для створення своєї комунікаційної платформи, як публічної, так і приватної. Це також дає можливість окремим особам створювати теми на теми, що їх цікавлять, і знаходити інших для обговорення, або просто приєднуватися до вже існуючої спільноти.

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