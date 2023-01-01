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Disroot Forum

Disroot Forum

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Вебсайт: disroot.org

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Дискусійні форуми/списки розсилки для вашої спільноти, групи чи колективу. Форум Disroot підтримується технологією Discourse. Discourse — це сучасний підхід до дискусійних форумів із повністю відкритим кодом. Він пропонує все, що потрібно вашій спільноті, групі чи колективу для створення своєї комунікаційної платформи, як публічної, так і приватної. Це також дає можливість окремим особам створювати теми на теми, що їх цікавлять, і знаходити інших для обговорення, або просто приєднуватися до вже існуючої спільноти.

Вебсайт: disroot.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Disroot Forum». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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