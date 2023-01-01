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LessWrong

LessWrong

lesswrong.com

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LessWrong — це блог і форум спільноти, зосереджений на обговоренні когнітивних упереджень, філософії, психології, економіки, раціональності та штучного інтелекту, серед інших тем.

Вебсайт: lesswrong.com

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