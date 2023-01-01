WebCatalog
Loomio

Loomio

loomio.org

Користуватися вебзастосунком

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Втомилися від нескінченних ланцюжків електронних листів і тривалих зустрічей, які, здається, ніколи не приводять до групового рішення чи результату? Вам потрібна Loomio: платформа для співпраці, яка змінює те, як групи приймають рішення, обговорюють ідеї та співпрацюють онлайн. Loomio — це безпечне місце для спільного обговорення та прийняття рішень. Він поєднує в собі дискусійний форум із інструментами підтримки прийняття рішень і сприяння, щоб допомогти вашій команді досягти чітких результатів.

Вебсайт: loomio.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Loomio». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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