Втомилися від нескінченних ланцюжків електронних листів і тривалих зустрічей, які, здається, ніколи не приводять до групового рішення чи результату? Вам потрібна Loomio: платформа для співпраці, яка змінює те, як групи приймають рішення, обговорюють ідеї та співпрацюють онлайн. Loomio — це безпечне місце для спільного обговорення та прийняття рішень. Він поєднує в собі дискусійний форум із інструментами підтримки прийняття рішень і сприяння, щоб допомогти вашій команді досягти чітких результатів.

Вебсайт: loomio.org

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