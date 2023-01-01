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Heybase

Heybase

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Вебсайт: heybase.io

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Heybase — це програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат, яке забезпечує спільні простори для спільної роботи, де продавці можуть створювати персоналізовані умови для покупців і спілкуватися з потенційними покупцями в єдиному цифровому місці. Продавці можуть вставляти персоналізоване забезпечення продажів за допомогою Drag & Drop Editor, співпрацювати з покупцями та аналізувати залучення покупців за допомогою Heybase.

Категорії:

Business
Digital Sales Room Software

Вебсайт: heybase.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Heybase». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Showpad

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showpad.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

OneMob

OneMob

onemob.com

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

Recapped

Recapped

recapped.io

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Paage

Paage

paage.io

Katalyz

Katalyz

katalyz.co

eyezon

eyezon

eyezonthis.com

haeppie

haeppie

haeppie.com

Klyck.io

Klyck.io

klyck.io

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