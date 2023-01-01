Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Heybase» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Heybase — це програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат, яке забезпечує спільні простори для спільної роботи, де продавці можуть створювати персоналізовані умови для покупців і спілкуватися з потенційними покупцями в єдиному цифровому місці. Продавці можуть вставляти персоналізоване забезпечення продажів за допомогою Drag & Drop Editor, співпрацювати з покупцями та аналізувати залучення покупців за допомогою Heybase.

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Вебсайт: heybase.io

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