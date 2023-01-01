Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vidyard» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Vidyard – це компанія з розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Кітченері, Онтаріо, яка створює програмне забезпечення для розміщення та аналізу продуктивності відео. Компанія була заснована в травні 2010 року.

Вебсайт: vidyard.com

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