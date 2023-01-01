Альтернативи - Vidyard
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Найкращий інструмент керування клієнтами для фрілансерів і малого бізнесу. Розумніше виставлення рахунків, пропозиції, відстеження часу, платежі та контракти Раніше AND.CO.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Gong.io
gong.io
Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.
Dropbox DocSend
docsend.com
Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Accelo
accelo.com
Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.
Chorus.ai
chorus.ai
Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.
Better Proposals
betterproposals.io
Надсилайте професійні бізнес-пропозиції вдвічі швидше за допомогою Better Proposals. Укладайте більше угод із глибокою аналітикою та цифровими підписами.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO надає програмне забезпечення RFP, яке допомагає покращити процес пропозиції щодо продажу. Заплануйте демонстрацію, щоб негайно скоротити час відповіді на запит пропозиції.
Canopy
canopytax.com
Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, яке включає CRM, керування документами, програму клієнтського порталу, робочий процес, платежі, час і виставлення рахунків.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Qwilr
qwilr.com
Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.
Quotient
quotientapp.com
Тисячі компаній вибирають Quotient, щоб надати своїм клієнтам 5-зіркові пропозиції. Quotient організує ваш процес продажів і допоможе вам виглядати добре.
Nusii
nusii.com
Припиніть боротьбу з Word, InDesign і PDF-файлами. Nusii дозволяє щоразу створювати гарні пропозиції за менший час.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.
Paddle
paddle.com
Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.
Balto
balto.ai
Платформа навігацій №1 у реальному часі для контакт-центрів на базі штучного інтелекту. Допоможіть агентам сказати правильні речі під час кожного дзвінка.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Loopio
loopio.com
Змініть процес відповіді на ваші пропозиції — і дайте волю своєму зростанню. Дізнайтеся, чому понад 800 компаній використовують Loopio для відповідей на запити пропозицій, DDQ та анкети безпеки.
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.
Jiminny
jiminny.com
Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.
Ansarada
ansarada.com
Завжди досягайте найкращого результату за допомогою передових рішень Ansarada Virtual Data Room. Залиште застарілі кімнати даних і приєднайтеся до провідних світових торговців зараз.
Momenteo
momenteo.com
Зручне бухгалтерське рішення, призначене для фрілансерів, щоб відстежувати вашу роботу, витрати, подорожі тощо.
DigiFabster
digifabster.com
Як програмне забезпечення для оцінки вартості може підвищити продажі вашого цеху з ЧПК? Надання миттєвих онлайн-котирувань ЧПК допомагає механічним цехам пристосуватися до мінливих потреб своїх клієнтів. Використовуйте для внутрішнього використання, щоб скоротити час відповіді на RFQ до хвилин, або ...
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks пропонує хмарне рішення, яке дозволяє маркетологам збільшити свої доходи, поважаючи вибір споживачів.
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. – це публічна компанія в Сіетлі, заснована в 2003 році, в якій працює понад 300 співробітників. Marchex — компанія B2B, що надає аналіз дзвінків і розмов. Він спеціалізується на використанні штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу даних розмов між компаніями та клієнтами. ...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
Upwex
upwex.io
Розширення для веб-переглядача, яке використовує ШІ для покращення результатів для фрілансерів і компаній на Upwork. Інструменти AI для Upwork: рейтинг вакансій, створення пропозицій і синхронізація CRM.
Pathlight
pathlight.com
Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.
Attention
attention.tech
Тепер, коли ми привернули вашу увагу... заповніть свою CRM ШІ та збільште продажі. Увага — ваш повністю інтегрований голосовий помічник у реальному часі для перевірки значків продажів. Вигравайте угоди з нашими вказівками в режимі реального часу та заповнюйте свою CRM одним клацанням миші. Збільш...
Sybill
sybill.ai
Персональний помічник для команд GTM Після кожного дзвінка з продажу Sybill створює точне резюме та надсилає його до Slack + CRM. Пише чернетку подальшого електронного листа для вас. Фіксує кожне слово та невербальну реакцію у звіті.
Pricer24
pricer24.com
Комплексне рішення для дистриб’юторів, продавців і виробників: контролінг MSRP, аналіз ринку та трендів, ринкові звіти, аналітика продукту, динамічне ціноутворення.
Jiga
jiga.io
Синхронізуйте своїх постачальників із комунікаційним стеком вашої організації. Автоматизуйте запити пропозицій, замовлення на замовлення та відстеження статусу замовлень.
Orgzit
orgzit.com
Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання ...
Bidsketch
bidsketch.com
Програмне забезпечення для пропозицій Bidsketch дозволяє створювати, електронно підписувати та відстежувати професійні пропозиції клієнтів за 50% менше часу.
Zoura
zuora.com
Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.
SPCE
spce.com
SP_CE offers digital rooms where you can safely invite people, share content and collaborate. All while earning actionable insights about your buyers’ journey. Our customers typically have three things in common: 1. Long sales cycles 2. Multiple contacts to close a deal, many stakeholders both inter...
Aligned
alignedup.com
Sales teams - put simply, ALIGNED is a digital sales room–a collaboration platform for your team and your buyers. It allows you to orchestrate complex deals, increase buyer engagement, and shorten time to value. How? Aligned streamlines all of your customer communication, content, processes, and too...
Gridspace
gridspace.com
Gridspace makes conversational care readily available by providing superior machine talent to patients, customers, and businesses.
Meetric
meetric.com
Capture, analyze, and optimize sales meetings easily and effectively with AI to drive revenue and insights. Simply connect with Teams, Zoom or Google Meet, or take it to the next level by leveraging our meeting platform made for sales.
Convirza
convirza.com
Convirza is the first enterprise call tracking and call optimization platform. To address the growing demand for intelligence from phone interactions we combine traditional call tracking with the powerful analysis of phone calls. Convirza uses speech recognition technology and sophisticated algorith...
Voyc
voyc.ai
Voyc enables regulated firms to check 100% of contact centre interactions with our speech analytics AI software, helping to improve operational efficiencies, catch complaints, identify vulnerable customers, and deliver an exceptional customer experience. In the face of increasing regulatory pressure...
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing identifies top performers in calls, chats, and video meetings. Use it to provide best practices of top performers to every employee for self-coaching and observe performance growth. Ender Turing leads your sales and customer care teams to higher revenue and better customer service.
Capturi
en.capturi.com
Value-creating conversations start here. As the leading platform for conversation analysis in Scandinavia, Capturi converts customer conversations into concrete and measurable value using AI and advanced machine learning algorithms. Having analyzed more than 30 M customer conversations from more tha...
Verint
verint.com
Verint is a global leader in Customer Engagement. Customer Experience experts in Automation, AI, and Cloud.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI helps contact centers improve revenue and customer retention through AI driven insights. Enthu.AI enables 100% customer conversation monitoring, auto surfaces interactions that matter and helps quality teams improve agent performance through personalized and to-the-point coaching and traini...
Zipteams
zipteams.com
Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.
Convin
convin.ai
Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...