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Альтернативи - Vidyard

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

workspace.fiverr.com

Найкращий інструмент керування клієнтами для фрілансерів і малого бізнесу. Розумніше виставлення рахунків, пропозиції, відстеження часу, платежі та контракти Раніше AND.CO.

CallRail

CallRail

callrail.com

Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.

Keap

Keap

keap.com

Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.

Accelo

Accelo

accelo.com

Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.

Better Proposals

Better Proposals

betterproposals.io

Надсилайте професійні бізнес-пропозиції вдвічі швидше за допомогою Better Proposals. Укладайте більше угод із глибокою аналітикою та цифровими підписами.

RFPIO

RFPIO

rfpio.com

RFPIO надає програмне забезпечення RFP, яке допомагає покращити процес пропозиції щодо продажу. Заплануйте демонстрацію, щоб негайно скоротити час відповіді на запит пропозиції.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, яке включає CRM, керування документами, програму клієнтського порталу, робочий процес, платежі, час і виставлення рахунків.

Allego

Allego

allego.com

Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.

Quotient

Quotient

quotientapp.com

Тисячі компаній вибирають Quotient, щоб надати своїм клієнтам 5-зіркові пропозиції. Quotient організує ваш процес продажів і допоможе вам виглядати добре.

Nusii

Nusii

nusii.com

Припиніть боротьбу з Word, InDesign і PDF-файлами. Nusii дозволяє щоразу створювати гарні пропозиції за менший час.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.

Paddle

Paddle

paddle.com

Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.

Balto

Balto

balto.ai

Платформа навігацій №1 у реальному часі для контакт-центрів на базі штучного інтелекту. Допоможіть агентам сказати правильні речі під час кожного дзвінка.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.

Loopio

Loopio

loopio.com

Змініть процес відповіді на ваші пропозиції — і дайте волю своєму зростанню. Дізнайтеся, чому понад 800 компаній використовують Loopio для відповідей на запити пропозицій, DDQ та анкети безпеки.

Quoter

Quoter

quoter.com

Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Завжди досягайте найкращого результату за допомогою передових рішень Ansarada Virtual Data Room. Залиште застарілі кімнати даних і приєднайтеся до провідних світових торговців зараз.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Зручне бухгалтерське рішення, призначене для фрілансерів, щоб відстежувати вашу роботу, витрати, подорожі тощо.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

Як програмне забезпечення для оцінки вартості може підвищити продажі вашого цеху з ЧПК? Надання миттєвих онлайн-котирувань ЧПК допомагає механічним цехам пристосуватися до мінливих потреб своїх клієнтів. Використовуйте для внутрішнього використання, щоб скоротити час відповіді на RFQ до хвилин, або ...

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon Networks пропонує хмарне рішення, яке дозволяє маркетологам збільшити свої доходи, поважаючи вибір споживачів.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc. – це публічна компанія в Сіетлі, заснована в 2003 році, в якій працює понад 300 співробітників. Marchex — компанія B2B, що надає аналіз дзвінків і розмов. Він спеціалізується на використанні штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу даних розмов між компаніями та клієнтами. ...

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...

Upwex

Upwex

upwex.io

Розширення для веб-переглядача, яке використовує ШІ для покращення результатів для фрілансерів і компаній на Upwork. Інструменти AI для Upwork: рейтинг вакансій, створення пропозицій і синхронізація CRM.

Pathlight

Pathlight

pathlight.com

Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.

Attention

Attention

attention.tech

Тепер, коли ми привернули вашу увагу... заповніть свою CRM ШІ та збільште продажі. Увага — ваш повністю інтегрований голосовий помічник у реальному часі для перевірки значків продажів. Вигравайте угоди з нашими вказівками в режимі реального часу та заповнюйте свою CRM одним клацанням миші. Збільш...

Sybill

Sybill

sybill.ai

Персональний помічник для команд GTM Після кожного дзвінка з продажу Sybill створює точне резюме та надсилає його до Slack + CRM. Пише чернетку подальшого електронного листа для вас. Фіксує кожне слово та невербальну реакцію у звіті.

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

Комплексне рішення для дистриб’юторів, продавців і виробників: контролінг MSRP, аналіз ринку та трендів, ринкові звіти, аналітика продукту, динамічне ціноутворення.

Jiga

Jiga

jiga.io

Синхронізуйте своїх постачальників із комунікаційним стеком вашої організації. Автоматизуйте запити пропозицій, замовлення на замовлення та відстеження статусу замовлень.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання ...

Bidsketch

Bidsketch

bidsketch.com

Програмне забезпечення для пропозицій Bidsketch дозволяє створювати, електронно підписувати та відстежувати професійні пропозиції клієнтів за 50% менше часу.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.

SPCE

SPCE

spce.com

SP_CE offers digital rooms where you can safely invite people, share content and collaborate. All while earning actionable insights about your buyers’ journey. Our customers typically have three things in common: 1. Long sales cycles 2. Multiple contacts to close a deal, many stakeholders both inter...

Aligned

Aligned

alignedup.com

Sales teams - put simply, ALIGNED is a digital sales room–a collaboration platform for your team and your buyers. It allows you to orchestrate complex deals, increase buyer engagement, and shorten time to value. How? Aligned streamlines all of your customer communication, content, processes, and too...

Gridspace

Gridspace

gridspace.com

Gridspace makes conversational care readily available by providing superior machine talent to patients, customers, and businesses.

Meetric

Meetric

meetric.com

Capture, analyze, and optimize sales meetings easily and effectively with AI to drive revenue and insights. Simply connect with Teams, Zoom or Google Meet, or take it to the next level by leveraging our meeting platform made for sales.

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza is the first enterprise call tracking and call optimization platform. To address the growing demand for intelligence from phone interactions we combine traditional call tracking with the powerful analysis of phone calls. Convirza uses speech recognition technology and sophisticated algorith...

Voyc

Voyc

voyc.ai

Voyc enables regulated firms to check 100% of contact centre interactions with our speech analytics AI software, helping to improve operational efficiencies, catch complaints, identify vulnerable customers, and deliver an exceptional customer experience. In the face of increasing regulatory pressure...

Ender Turing

Ender Turing

enderturing.com

Ender Turing identifies top performers in calls, chats, and video meetings. Use it to provide best practices of top performers to every employee for self-coaching and observe performance growth. Ender Turing leads your sales and customer care teams to higher revenue and better customer service.

Capturi

Capturi

en.capturi.com

Value-creating conversations start here. As the leading platform for conversation analysis in Scandinavia, Capturi converts customer conversations into concrete and measurable value using AI and advanced machine learning algorithms. Having analyzed more than 30 M customer conversations from more tha...

Verint

Verint

verint.com

Verint is a global leader in Customer Engagement. Customer Experience experts in Automation, AI, and Cloud.

Abstrakt

Abstrakt

abstrakt.ai

Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

Enthu.AI helps contact centers improve revenue and customer retention through AI driven insights. Enthu.AI enables 100% customer conversation monitoring, auto surfaces interactions that matter and helps quality teams improve agent performance through personalized and to-the-point coaching and traini...

Zipteams

Zipteams

zipteams.com

Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.

Convin

Convin

convin.ai

Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...

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