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PersistIQ

PersistIQ

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Вебсайт: persistiq.com

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PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи, автоматизувати подальші дії та бронювати додаткові зустрічі. Платформа продажів PersistIQ включає: * Багатоканальні послідовності охоплення: електронні листи, дзвінки, зв’язки з Linkedin і завдання * Пошук потенційних клієнтів: знайдіть підтверджені електронні адреси для створення списків потенційних клієнтів * Телефонний номер: телефонуйте потенційним клієнтам у PersistIQ, використовуйте місцеві телефонні номери та зберігайте виклик. записи * Тригери автоматизації: запускайте інформаційні кампанії на основі відкритих електронних листів, відповідей і даних CRM * Розширення Gmail: шаблони електронних листів, сповіщень, кампаній і профілів потенційних клієнтів у Gmail * Аналітика: A/B тестування, аналіз настрою відповідей і звітування * Команда Співпраця: спільні шаблони, командна звітність і керування користувачами * Інтеграція: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce і Zapier Варіанти використання: * Вихідні продажі: знайдіть електронні листи потенційних клієнтів і автоматизуйте персоналізовані вихідні кампанії в масштабі * Вхідні продажі: автоматизуйте подальші дії за допомогою вхідні ведуть до укладення більшої кількості угод * Рекрутинг: зв’яжіться з потенційними кандидатами на роботу

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для автоматичного дозвону
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти
Програмне забезпечення для відстеження вихідних дзвінків
Програмне забезпечення для залучення до продажу
Інше програмне забезпечення для генерації потенційних клієнтів

Вебсайт: persistiq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PersistIQ». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

JustCall

JustCall

justcall.io

Brevo

Brevo

brevo.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

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Bigin

bigin.com

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Salesdash CRM

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

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