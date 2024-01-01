PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи, автоматизувати подальші дії та бронювати додаткові зустрічі. Платформа продажів PersistIQ включає: * Багатоканальні послідовності охоплення: електронні листи, дзвінки, зв’язки з Linkedin і завдання * Пошук потенційних клієнтів: знайдіть підтверджені електронні адреси для створення списків потенційних клієнтів * Телефонний номер: телефонуйте потенційним клієнтам у PersistIQ, використовуйте місцеві телефонні номери та зберігайте виклик. записи * Тригери автоматизації: запускайте інформаційні кампанії на основі відкритих електронних листів, відповідей і даних CRM * Розширення Gmail: шаблони електронних листів, сповіщень, кампаній і профілів потенційних клієнтів у Gmail * Аналітика: A/B тестування, аналіз настрою відповідей і звітування * Команда Співпраця: спільні шаблони, командна звітність і керування користувачами * Інтеграція: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce і Zapier Варіанти використання: * Вихідні продажі: знайдіть електронні листи потенційних клієнтів і автоматизуйте персоналізовані вихідні кампанії в масштабі * Вхідні продажі: автоматизуйте подальші дії за допомогою вхідні ведуть до укладення більшої кількості угод * Рекрутинг: зв’яжіться з потенційними кандидатами на роботу

Категорії :

Вебсайт: persistiq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PersistIQ». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.