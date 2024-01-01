SmartReach.io — це програмне забезпечення електронної пошти, розроблене для того, щоб дозволити користувачам планувати та автоматично надсилати персоналізовані електронні листи та подальші повідомлення зі своїх поштових скриньок, а також підвищувати кількість відповідей. SmartReach.io синхронізує ваші потенційні дані з вашої CRM із вашими кампаніями за допомогою автоматизації робочого процесу, а також дає вам можливість додавати потенційних клієнтів із пошуку Linkedin через розширення ProspectDaddy. Окрім цього, він також може автоматично синхронізувати всі ваші електронні листи з вашими CRM за допомогою автоматизації робочого процесу. Таким чином, це зменшує ручні зусилля вашої команди продажів і збільшує її пропускну здатність для укладання більшої кількості угод. Унікальні функції SmartReach.io - Спільна папка "Вхідні" для посилення командної співпраці, категоризація потенційних і непотенційних клієнтів і звіт про настрої відповідей - Багатоканальний охоплення через такі канали, як Linkedin, електронна пошта, WhatsApp, SMS і дзвінки - Пряма інтеграція з розширенням ProspectDaddy для Chrome, щоб отримати перспективу інформація електронною поштою від Linkedin – вбудована інтеграція з CRM, як-от Hubspot, Pipedrive, Zoho та Salesforce, і автоматизація робочого процесу для додавання потенційних клієнтів безпосередньо до кампаній smartreach.io. - Інтеграція з іншими CRM через Zapier. - Автоматизація подальших дій до отримання відповіді та вдосконалений алгоритм надсилання, схожий на людину. - Оптимізація доставки ваших електронних листів до папки "Вхідні" за допомогою вбудованих безкоштовних перевірок електронної пошти, плавного запуску електронної пошти, звітів про налаштування доставки електронної пошти. - Гіперперсоналізація ваших електронних листів за допомогою програмованих умов для ваших електронних листів - Розширені командні функції, які допомагають вам співпрацювати з вашою командою. - Агентські функції, які допомагають безперешкодно перемикатися між різними клієнтами. - Відстежуйте всю активність електронної пошти, отримуйте детальну аналітику та звіти для завантаження. - Синхронізуйте діяльність електронної пошти зі своєю CRM за допомогою автоматизації робочого процесу.

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Вебсайт: smartreach.io

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