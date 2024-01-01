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SmartReach.io

SmartReach.io

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Вебсайт: smartreach.io

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SmartReach.io — це програмне забезпечення електронної пошти, розроблене для того, щоб дозволити користувачам планувати та автоматично надсилати персоналізовані електронні листи та подальші повідомлення зі своїх поштових скриньок, а також підвищувати кількість відповідей. SmartReach.io синхронізує ваші потенційні дані з вашої CRM із вашими кампаніями за допомогою автоматизації робочого процесу, а також дає вам можливість додавати потенційних клієнтів із пошуку Linkedin через розширення ProspectDaddy. Окрім цього, він також може автоматично синхронізувати всі ваші електронні листи з вашими CRM за допомогою автоматизації робочого процесу. Таким чином, це зменшує ручні зусилля вашої команди продажів і збільшує її пропускну здатність для укладання більшої кількості угод. Унікальні функції SmartReach.io - Спільна папка "Вхідні" для посилення командної співпраці, категоризація потенційних і непотенційних клієнтів і звіт про настрої відповідей - Багатоканальний охоплення через такі канали, як Linkedin, електронна пошта, WhatsApp, SMS і дзвінки - Пряма інтеграція з розширенням ProspectDaddy для Chrome, щоб отримати перспективу інформація електронною поштою від Linkedin – вбудована інтеграція з CRM, як-от Hubspot, Pipedrive, Zoho та Salesforce, і автоматизація робочого процесу для додавання потенційних клієнтів безпосередньо до кампаній smartreach.io. - Інтеграція з іншими CRM через Zapier. - Автоматизація подальших дій до отримання відповіді та вдосконалений алгоритм надсилання, схожий на людину. - Оптимізація доставки ваших електронних листів до папки "Вхідні" за допомогою вбудованих безкоштовних перевірок електронної пошти, плавного запуску електронної пошти, звітів про налаштування доставки електронної пошти. - Гіперперсоналізація ваших електронних листів за допомогою програмованих умов для ваших електронних листів - Розширені командні функції, які допомагають вам співпрацювати з вашою командою. - Агентські функції, які допомагають безперешкодно перемикатися між різними клієнтами. - Відстежуйте всю активність електронної пошти, отримуйте детальну аналітику та звіти для завантаження. - Синхронізуйте діяльність електронної пошти зі своєю CRM за допомогою автоматизації робочого процесу.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти
Програмне забезпечення для залучення до продажу

Вебсайт: smartreach.io

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Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Bigin

Bigin

bigin.com

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

Cloze

Cloze

cloze.com

Keap

Keap

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