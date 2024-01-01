Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти дає користувачам змогу відстежувати електронні листи та збирати аналітику, зокрема частоту відкриття електронних листів, натискання посилань і кількість завантажень для вкладень електронних листів. Використовуючи такі функції, як веб-маяки або сповіщення про прочитання, рішення для відстеження електронної пошти дозволяють користувачам відстежувати доставку електронних листів адресатам. Організації, які широко поширені у відділах продажів і маркетингу, використовують програмне забезпечення для відстеження електронної пошти, щоб точно визначити оптимальні точки взаємодії та покращити спілкування з потенційними клієнтами. Ці інструменти разом із їхньою аналітикою відіграють вирішальну роль в оцінюванні та вдосконаленні продажів і маркетингових повідомлень для оптимізації ймовірності залучення потенційних клієнтів. Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти легко інтегрується з платформами електронної пошти та часто включається як розширення для доповнення до інших інструментів продажів і маркетингу, таких як CRM та програмне забезпечення електронного маркетингу, утворюючи комплексну систему автоматизації відділу продажів.
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Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Polymail
polymail.io
Polymail — це найкраща платформа електронної пошти, розроблена, щоб значно полегшити робоче життя будь-якого професіонала. Пропонуємо інструменти та функції, які приносять вам користь. Завітайте до нас зараз!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
PhoneBurner
phoneburner.com
Наберіть потенційних клієнтів у 4 рази швидше та максимізуйте живі розмови за допомогою нашого телефону для продажів. Підвищте продуктивність торгових представників і максимізуйте дохід! Спробуйте PhoneBurner сьогодні!
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
SaneBox
sanebox.com
Скоротіть час вашої команди на керування електронною поштою вдвічі та почніть шлях до чистішої папки "Вхідні" та продуктивнішого дня за допомогою SaneBox. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз!
Agile CRM
agilecrm.com
Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Nimble
nimble.com
CRM не тільки для продавців. Орієнтована на стосунки CRM для всієї вашої команди. Простий у використанні, працює у вашій папці вхідних повідомлень Outlook/Gmail, соціальних мережах, Інтернеті.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.
Outplay
outplayhq.com
Утричі більше ваших зустрічей з продажу, а не вашого бюджету Платформа залучення продажів Outplay має все, що вам потрібно, щоб підвищити ефективність вашої команди продажів — багатоканальне охоплення, автоматизація вихідних продажів, відстеження потенційних клієнтів, ринок потенційних клієнтів, пл...
Yesware
yesware.com
Yesware — це доповнення для Outlook і Gmail, яке дає спеціалістам із продажу все необхідне для пошуку потенційних клієнтів, планування зустрічей і подальших дій.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Працювати краще. Ми допомагаємо командам зібрати все в одному місці, співпрацювати більше, щоб зробити більше, а також відстежувати й покращувати продуктивність.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt пропонує програмне забезпечення CRM, а також відмінну підтримку клієнтів і базу знань для відділів продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів. Приєднайся до нас!
SparkPost
developers.sparkpost.com
Перша в світі платформа інтелектуальної електронної пошти з прогнозуванням, яка допомагає брендам передбачати та оптимізувати роботу електронної пошти з безпрецедентною видимістю даних.
Salesmate
salesmate.io
Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.
Mixmax
mixmax.com
Ми усуваємо зайнятість і забезпечуємо справжнє залучення. Зробіть свої AE та CSM продуктивнішими безпосередньо з Gmail. Запит на демонстрацію.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox — це передовий інструмент для зв’язків з електронною поштою, створений для того, щоб допомогти компаніям масштабувати свої кампанії електронної пошти, підвищити ефективність доставки та збільшити кількість конверсій за допомогою персоналізації на основі штучного інтелекту та інтелектуальн...
Groove
groove.co
Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.
Woodpecker
woodpecker.co
Холодні електронні листи, які починають теплі ділові розмови. Автоматизуйте електронні листи та подальші дії за допомогою інструмента, адаптованого до ваших потреб.
Klenty
klenty.com
Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.
Uptics
uptics.io
Універсальна платформа автоматизації продажів для дистанційних і внутрішніх відділів продажів, щоб легко запускати вихідні кампанії, заохочувати вхідних потенційних клієнтів, створювати пакет угод і отримувати прибутки.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — це безкоштовне й необмежене відстеження електронної пошти для Gmail і Google Workspace (G Suite) із сповіщеннями на робочому столі в реальному часі та подвійними галочками WhatsApp (✓✓) у вашій скриньці для надісланих. Одна блакитна галочка ✓ означає, що електронний лист надіслано, але ...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io — це програмне забезпечення електронної пошти, розроблене для того, щоб дозволити користувачам планувати та автоматично надсилати персоналізовані електронні листи та подальші повідомлення зі своїх поштових скриньок, а також підвищувати кількість відповідей. SmartReach.io синхронізує ва...
InboxPro
inboxpro.io
Перетворіть потенційних клієнтів на клієнтів. Закрийте більше зустрічей InboxPro допомагає оптимізувати процес залучення та підтримки клієнтів за допомогою штучного інтелекту, тегів злиття, послідовності подальших дій і вбудованого календаря.
QuickMail
quickmail.io
Надсилайте автоматичні електронні листи та починайте більше розмов. Наше програмне забезпечення покращує доступність і автоматизує подальші дії, щоб ви отримували більше відповідей з меншими зусиллями.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft забезпечить вашу команду всім необхідним. Незалежно від того, чи це генеральні директори, директори чи інвестори, LeadLoft знайде контактну інформацію та зв’яже з вами, щоб ви могли закрити угоду. Потрібна чиясь контактна інформація? Ми вас здобули. Чи потрібно їх залучати? Без проблем. Пот...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email – це маркетингова платформа, створена на основі найбільш економічно ефективного механізму доставки. Приєднуйтесь до десятків тисяч компаній, які вже надсилають свої листи!
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai тут, щоб активізувати ваші холодні кампанії електронної пошти, допомагаючи вам надсилати повідомлення у великих масштабах, не втрачаючи особистого підходу. Уявіть собі, що ви можете охопити величезну аудиторію, гарантуючи, що ваші електронні листи не лише доставляються, але й встановлю...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи...
Hexospark
hexospark.com
Персоналізуйте електронні листи, автоматизуйте вхідні подальші дії та збільшуйте продажі, розвиваючи стосунки на одній централізованій платформі.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer — це комплексний інструмент підтримки продажів, який повідомлятиме вас, коли клієнт відкриває вашу пропозицію, і надасть ключову статистику, до якої ви ніколи не мали доступу.
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
Pipl.ai
pipl.ai
Масштабна холодна розповсюдження на основі AI Ви надсилаєте холодну аутрич? Якщо так - продовжуйте читати. Якщо ви схожі на нас, ви, мабуть, не задоволені поточними інструментами автоматизації холодної роботи. Занадто дорого. Багато ручної роботи. Погана доставка. Ми маємо місію змінити це. Ось що м...
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: трансформація генерації потенційних клієнтів B2B для команд, які розвиваються. Відкрийте для себе Leadgenerator.io, інноваційну платформу генерації потенційних клієнтів B2B, яка переосмислює та автоматизує процес генерування потенційних клієнтів для спеціалістів із продажу, маркети...
Automailer
automailer.io
Automailer — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, розроблений спеціально для створення потенційних клієнтів. Взаємодійте зі своїми холодними контактами за допомогою налаштованої послідовності електронних листів, відстежуйте відповіді, відкриття, кліки тощо на одній інформаційній п...
Sellular
sellular.com
Sellular — це платформа для залучення продажів, розроблена для швидкозростаючих і середніх підприємств. З Sellular SDR та AE можуть швидше виграти більше угод. Керівники можуть бути спокійні, знаючи, що вони збирають усі необхідні дані для бізнесу в Salesforce CRM і отримують повну видимість усіх св...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично...
SocketLabs
socketlabs.com
Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років, вдосконалюючи мистецтво та науку легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи скла...
Overloop
overloop.com
Overloop – це багатоканальна платформа для залучення продажів. Знизьте свою квоту продажів за допомогою надзвичайно персоналізованих кампаній, поєднуючи холодні електронні листи, автоматизацію LinkedIn і телефонні дзвінки. Контролюйте всю систему продажів, відстежуйте свою ефективність і, зрештою, у...
Koncert
koncert.com
Багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом від Koncert допоможе вам збільшити дохід від продажів B2B і залучити потенційних клієнтів. AI Dialer. AI Parallel Dialer. AI Flow Dialer. Набір номера з допомогою агента. Каденція.
Veloxy
veloxy.io
Ви перевантажені непродажем? Додайте потужність за допомогою програмного забезпечення Veloxy Sales AI для Salesforce CRM, щоб прискорити продажі, як ніколи раніше.
Autobound
autobound.ai
Дослідження потенційного клієнта та написання персоналізованого, продуманого електронного листа не займає 20 хвилин. Autobound збільшує частоту відповідей на електронні листи, генеруючи персоналізовані, релевантні листи про продаж за допомогою ШІ.
SendNow
sendnow.ai
Ви шукаєте ефективний спосіб надсилати холодні листи? Подивіться на наше програмне забезпечення для холодної електронної пошти! Має розширені функції та зручний інтерфейс.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Програмне забезпечення Salesdash CRM допомагає логістичним компаніям (брокерським компаніям з перевезення вантажів, 3PL) розвивати нові відносини з вантажовідправниками. Salesdash допомагає відділам продажів у логістиці оптимізувати процес продажів, щоб збільшити продажі та дохід. Створено для фрахт...