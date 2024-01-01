WebCatalog

Overloop

Overloop

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Вебсайт: overloop.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Overloop» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Overloop – це багатоканальна платформа для залучення продажів. Знизьте свою квоту продажів за допомогою надзвичайно персоналізованих кампаній, поєднуючи холодні електронні листи, автоматизацію LinkedIn і телефонні дзвінки. Контролюйте всю систему продажів, відстежуйте свою ефективність і, зрештою, укладайте більше угод! Створення списків і керування контактами: - Пошук електронної пошти - Розширення Chrome - Імпорт із LinkedIn - Імпорт CSV - Спеціальні поля - Керування контактами Вихідна пошта: - Багатоканальні кампанії - Холодні електронні листи - Автоматизація LinkedIn - Телефонні дзвінки - Шаблони та змінні - Потоки електронної пошти - Електронна пошта Відстеження продуктивності продажів: - Угоди та конвеєри - Робочі процеси - Керування завданнями - Вхідні розмови - Співпраця - Інтеграція та синхронізація

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти
Програмне забезпечення для залучення до продажу
Програмне забезпечення електронного маркетингу

Вебсайт: overloop.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Overloop». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Zoho CRM

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mailchimp.com

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Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Brevo

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