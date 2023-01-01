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Bixpand

Bixpand

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Вебсайт: bixpand.ai

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Bixpand.com — це найбільш швидкозростаюча платформа для прискорення продажів для малого та середнього бізнесу. Він розроблений простий у використанні, готовий до мобільних пристроїв і є універсальним для малого та середнього бізнесу. Bixpand.com — це 100% безкоштовна CRM з необмеженою кількістю контактів разом із найкращими інструментами автоматизації маркетингу CRM. Для кампаній електронної пошти існує більше 60+ готових шаблонів електронної пошти, які доступні безкоштовно для всіх видів продуктів і послуг. Відстеження електронної пошти та текстових кампаній і автоматизований маркетинг електронною поштою допомагають створювати найкращі маркетингові кампанії електронною поштою та текстові маркетингові кампанії для бізнесу. Bixpand.com має інтеграцію з іншими компаніями електронного маркетингу для доставки електронної пошти та автоматизації. Bixpand.com знаходить потенційних клієнтів в Інтернеті, збирає потенційних клієнтів із маркетингових кампаній, надає сучасний інструментарій для команди продажів для перетворення потенційних клієнтів на клієнтів, покращує продуктивність вашої команди продажів, автоматизує та відстежує маркетингові кампанії, надає статистичні дані, покращує репутацію вашого бізнесу в Інтернеті та надає можливості компанії, щоб отримати більше продажів. Bixpand.com має набір інструментів продажу для вхідного та вихідного маркетингу >> Ділові дзвінки, нотатки, диспетчер завдань, електронні листи, текстові повідомлення, помічник із подій/зустрічей, документація з продажу, керування процесом угод, живий чат, відгуки клієнтів, графік діяльності, інтеграції & більше, щоб виграти більше угод.

Вебсайт: bixpand.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bixpand». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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