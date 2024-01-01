WebCatalog

HYPERISE

HYPERISE

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: hyperise.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «HYPERISE» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Hyperise is a SaaS toolkit, that enables image/website/video personalisation. This has been proven to significantly increase engagement and conversions in outreach campaigns. The brain processes images so quickly (60,000 quicker than text), when we include personalization in images, they trigger a pattern interrupt that leads to more mindshare which leads to more engagement and prospects taking your CTA in your outreach. Hyperise integrates with 1,000s of sales and marketing platforms, so can be frictionlessly implemented into your existing stack.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для персоналізації

Вебсайт: hyperise.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «HYPERISE». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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LeiaPix Converter

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Expandi

expandi.io

QuickMail

QuickMail

quickmail.io

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