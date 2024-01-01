Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SellitPics» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
SellitPics — це онлайн-програмне забезпечення, яке автоматично створює гіперперсоналізовані графічні повідомлення, щоб отримати більше клієнтів і продажів у Facebook, LinkedIn, електронною поштою, а також із ваших цільових сторінок.
Ключові особливості SellitPics:
* Надсилає персоналізовані графічні повідомлення вашим потенційним клієнтам у соціальних мережах.
* Надсилайте електронні листи з персоналізованими зображеннями та покращуйте кількість кліків.
* Створюйте суперперсоналізовані цільові сторінки з персоналізованими зображеннями та текстом.
* Порадуйте та здивуйте своїх потенційних клієнтів і вас запам’ятають.
* Ваше повідомлення виділяється серед настирливого спаму. Ніколи більше не блокуйте.
* Простий у використанні інтерфейс. Ви створите персоналізовані зображення за лічені хвилини.
* Підтримує персоналізацію в масштабі. Використовуйте де завгодно.
* Десятки готових шаблонів. Почніть негайно.
* Отримайте доступ до публічних шаблонів, якими поділилися такі користувачі, як ви.
* Потужний редактор шаблонів. Змініть чужі шаблони або створіть свій з нуля.
* Використовуйте будь-який HTML-код для використання у своїх власних зображеннях.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SellitPics». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.