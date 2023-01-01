WebCatalog
Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

Користуватися вебзастосунком

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Автоматизація соціальних мереж для веб-сайтів і блогів WordPress. Автоматично публікуйте, повторно діліться, перехресно публікуйте та автоматично плануйте свій вміст на багатьох соціальних платформах, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest тощо. Автоматично діліться своїм вмістом WordPress і публікаціями в блозі або текстом, зображеннями, посиланнями та відео з будь-якого іншого джерела як публікації в соціальних мережах. Blog2Social надає вам багато варіантів, щоб зробити керування вашими соціальними медіа швидшим і простішим.

Вебсайт: blog2social.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Blog2Social». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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