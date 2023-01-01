Автоматизація соціальних мереж для веб-сайтів і блогів WordPress. Автоматично публікуйте, повторно діліться, перехресно публікуйте та автоматично плануйте свій вміст на багатьох соціальних платформах, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest тощо. Автоматично діліться своїм вмістом WordPress і публікаціями в блозі або текстом, зображеннями, посиланнями та відео з будь-якого іншого джерела як публікації в соціальних мережах. Blog2Social надає вам багато варіантів, щоб зробити керування вашими соціальними медіа швидшим і простішим.

Вебсайт: blog2social.com

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