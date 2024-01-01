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Альтернативи - Blog2Social

Pictory

Pictory

pictory.ai

Потужний штучний інтелект Pictory дозволяє створювати та редагувати відео професійної якості за допомогою тексту, не потребуючи технічних навичок або завантажуючи програмне забезпечення.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl дозволяє малим підприємствам за лічені хвилини створювати професійно виглядаючі анімаційні відео, колажі, слайд-шоу та багатошарові публікації статичних зображень, а також планувати або миттєво публікувати у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і YouTube. Усе завдяки простим у користуванні мо...

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.

Submagic

Submagic

submagic.co

Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.

Ayrshare

Ayrshare

ayrshare.com

Ayrshare's APIs provide the core infrastructure for social media posting, management, and analytics. The Ayrshare API takes care of the social media infrastructure so you don't have to. Your team can focus on building your product instead of stitching together and maintaining multiple social media ...

LinkTube

LinkTube

linktube.com

# Instagram Bio has a limit of One Link, LINKTUBE permanently resolves it & allows to Add Multiple Links in INSTAGRAM BIO. LinkTube is your personalized landing page that can easily drive traffic, visibility, and engagement for all your content. Ultimately, LinkTube is a one-click gateway for all ...

Kicksta

Kicksta

kicksta.co

Kickstart your Instagram following and convert your followers into customers. Kicksta connects you with the people who love what you do, and Kicksta excels in helping you monetize those relationships - in a big way - on Instagram. Kicksta's customized campaigns get these people to be part of your i...

TweetFull

TweetFull

tweetfull.com

Tweetfull is a Twitter growth automation software established in 2013. For over a decade, it has assisted users in expanding their audience on Twitter, enabling many to rise as influencers within their respective domains. The platform offers a range of tools designed to optimize and increase engagem...

GetFans

GetFans

getfans.io

GetFans.io is a worldwide leader in the YouTube promotions and marketing industry. The platform was developed by experts who managed to create a state of the art algorithm that is constantly improving day after day, making sure your YouTube channel & videos goes viral.

Viral Content Bee

Viral Content Bee

viralcontentbee.com

Viral Content Bee is a web based platform that utilizes a crowd-sourcing model to facilitate the generation of REAL social media buzz on quality content from sites like Twitter, Facebook, StumbleUpon, Pinterest and Google+. The basic idea is that you browse the user dashboard to find content that f...

Social Press Kit

Social Press Kit

socialpresskit.com

https://socialpresskit.com/auth/login

adnomaly

adnomaly

adnomaly.de

Захистіть свої медіа-операції та запобігте неправильним витратам на рекламу. Ефективне виявлення аномалій для медіа-покупців, захист ваших кампаній від марних витрат і максимізація рентабельності інвестицій. Неправильний бюджет? Неправильне націлювання? Акаунт зламано? Це лише кілька прикладів щоде...

Ad Targeting

Ad Targeting

adtargeting.io

AdTargeting — це інструмент націлювання за інтересами Facebook, який допомагає рекламодавцям знайти тисячі прихованих інтересів Facebook.

Lnk.Bio

Lnk.Bio

lnk.bio

Lnk.Bio — це стартап, яким володіють і керують темношкірі жінки. Це один із 3 засновників простору Link-in-Bio та: * є другою за кількістю авторів/користувачів послугою link-in-bio у світі; * включає домени: Lnk.bio, Lnk.at & Ln.ki * Lnk.Bio — це найпопулярніша та найсильніша URL-адреса посилання в...

Hypage

Hypage

hypage.com

Hy.page дозволяє продавати за посиланням у біографії. Завдяки інтеграції зі Stripe і Paypal ви можете збирати пожертви від шанувальників, платні запити, продавати продукти та членство в ексклюзивному вмісті.

Tagembed

Tagembed

tagembed.com

Tagembed — це агрегатор соціальних медіа, який збирає та відображає цікавий контент, створений користувачами, з будь-якої соціальної мережі, як-от Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google Reviews, Airbnb і 21+ Networks. Підібраний вміст потім вставляється через віджети як персоналізован...

Keepface

Keepface

keepface.com

Keepface — це SaaS-інструмент для брендів, за допомогою якого можна проводити маркетингові кампанії впливового впливу, захищати інтереси співробітників і клієнтів за допомогою єдиної платформи для максимізації рентабельності маркетингових інвестицій. Keepface стрімко розвивається в США, MENA та Азії...

Curator

Curator

curator.io

Найпростіший спосіб безкоштовно додати соціальну стрічку на свій сайт Curator — це назавжди безкоштовний агрегатор соціальних мереж, який допомагає збирати та відображати вміст. Налаштуйте свій канал менш ніж за 5 хвилин.

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