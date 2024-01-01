WebCatalog

Sureshot

Sureshot

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: sureshot.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sureshot» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Activate enables marketers to improve personalization at scale by connecting seamlessly to your stack and dynamically pulling relevant data for campaigns from sources across your organization. - Use data from multiple sources to personalize campaigns - Trigger relevant, timely messages based on data updates - Connect to sources such as CRMs, MAPs, data warehouses, etc. Activate simplifies connecting with customers on multiple channels by centralizing access and seamlessly integrating new channels into your current martech stack. - Increase engagement using channels customers prefer - Optimize campaigns using multi-channel message templates - Connect to channels such as SMS, push, messaging apps, print, display, etc.

Категорії:

Business
Двигуни персоналізації

Вебсайт: sureshot.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sureshot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Braze

Braze

braze.com

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Yext

Yext

yext.com

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Iterable

Iterable

iterable.com

Acquia

Acquia

acquia.com

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Вам також може сподобатися

Reach

Reach

magicreach.ai

Sonar

Sonar

sendsonar.com

Syncari

Syncari

syncari.com

Captain Data

Captain Data

captaindata.co

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

WebEngage

WebEngage

webengage.com

NinjaCat

NinjaCat

ninjacat.io

FirstHive

FirstHive

firsthive.com

beIN CONNECT

beIN CONNECT

bein.com

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

StaffCircle

StaffCircle

staffcircle.com

PlaybookUX

PlaybookUX

playbookux.com

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.