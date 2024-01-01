Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sureshot» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Activate enables marketers to improve personalization at scale by connecting seamlessly to your stack and dynamically pulling relevant data for campaigns from sources across your organization. - Use data from multiple sources to personalize campaigns - Trigger relevant, timely messages based on data updates - Connect to sources such as CRMs, MAPs, data warehouses, etc. Activate simplifies connecting with customers on multiple channels by centralizing access and seamlessly integrating new channels into your current martech stack. - Increase engagement using channels customers prefer - Optimize campaigns using multi-channel message templates - Connect to channels such as SMS, push, messaging apps, print, display, etc.

Категорії :

Вебсайт: sureshot.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sureshot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.