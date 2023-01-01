WebCatalog

Captain Data

Captain Data

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: captaindata.co

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Captain Data» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Captain Data is a no-code data extraction and automation platform. With Captain Data you can extract web data, enrich it with multiple sources or data providers and integrate it inside the tools you use like spreadsheets or CRMs. Use cases include finding leads and companies, enriching leads, automating ABM and more. You can create workflows to chain multiple automations together and connect Captain Data to your favorite SaaS tools!

Категорії:

Business
Other Lead Generation Software

Вебсайт: captaindata.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Captain Data». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Dripify

Dripify

dripify.io

Salesrobot

Salesrobot

salesrobot.co

Tech Tracker

Tech Tracker

techtracker.io

SalesGig

SalesGig

salesgig.com

SaveMyLeads

SaveMyLeads

savemyleads.com

Trueleads

Trueleads

trueleads.com

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

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