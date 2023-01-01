Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Captain Data» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Captain Data is a no-code data extraction and automation platform. With Captain Data you can extract web data, enrich it with multiple sources or data providers and integrate it inside the tools you use like spreadsheets or CRMs. Use cases include finding leads and companies, enriching leads, automating ABM and more. You can create workflows to chain multiple automations together and connect Captain Data to your favorite SaaS tools!

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Вебсайт: captaindata.co

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