WebCatalog

Rollstack

Rollstack

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: rollstack.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rollstack» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Rollstack automatically creates and updates slide decks and documents using Business Intelligence (BI) tools, CRMs, and data warehouses. No engineering or manual work needed.

Категорії:

Business
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: rollstack.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rollstack». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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candis.io

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