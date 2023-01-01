WebCatalog

Slides

Slides

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: slides.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Slides» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Робіть кращі презентації. Слайди дають змогу створювати професійні слайд-деки та створювати чудовий вигляд, презентуючи їх.

Вебсайт: slides.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Slides». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Zoho Show

Zoho Show

zoho.com

Microsoft Sway

Microsoft Sway

office.com

Slidemodel

Slidemodel

slidemodel.com

Glorify

Glorify

glorify.com

Powerpresent AI

Powerpresent AI

powerpresent.ai

Slidesgo

Slidesgo

slidesgo.com

Character.AI

Character.AI

character.ai

Nemo

Nemo

whynemo.com

Decktopus

Decktopus

decktopus.com

Hourone

Hourone

hourone.ai

SlidesCarnival

SlidesCarnival

slidescarnival.com

KineMaster

KineMaster

kinemaster.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності