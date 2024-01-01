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TeamSlide

TeamSlide

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Вебсайт: teamsli.de

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

TeamSlide is a slide search and library solution with a PowerPoint add-in. Access all of your slides, images, and videos without ever leaving PowerPoint. TeamSlide checks your presentations for version control, prompting you when there are out-of-date slides. Seamlessly connect TeamSlide to SharePoint, Box, OneDrive, Google Drive, or any other content management system. Maximize the value of your content and build better presentations through TeamSlide's slide library capabilities.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для пошуку підприємства

Вебсайт: teamsli.de

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Algolia

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OpenText

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Command E

Command E

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Happeo

Happeo

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Search.io

Search.io

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Yext

Yext

yext.com

nuclia

nuclia

nuclia.com

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Glean

Glean

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