Microsoft PowerPoint Online

Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft PowerPoint. Зберігайте презентації в OneDrive. Діліться ними з іншими та працюйте разом. Microsoft PowerPoint — це програма для презентацій, створена Робертом Гаскінсом і Деннісом Остіном у програмній компанії під назвою Forethought, Inc. Вона була випущена 20 квітня 1987 року, спочатку лише для комп’ютерів Macintosh. Microsoft придбала PowerPoint за 14 мільйонів доларів через три місяці після його появи. Це було перше значне придбання Microsoft, і Microsoft створила новий бізнес-підрозділ для PowerPoint у Кремнієвій долині, де була розташована компанія Forethought. PowerPoint став компонентом пакету Microsoft Office, який вперше був запропонований у 1989 році для Macintosh і в 1990 році для Windows, який включав кілька програм Microsoft. Починаючи з PowerPoint 4.0 (1994), PowerPoint був інтегрований у розробку Microsoft Office і прийняв спільні загальні компоненти та конвергентний інтерфейс користувача. Частка ринку PowerPoint спочатку була дуже невеликою, до представлення версії для Microsoft Windows, але швидко зросла разом із появою зростання Windows і Office. З кінця 1990-х років частка PowerPoint у світовому ринку програмного забезпечення для презентацій оцінюється в 95 відсотків. PowerPoint спочатку був розроблений для надання візуальних зображень для групових презентацій у бізнес-організаціях, але став дуже широко використовуватися в багатьох інших ситуаціях спілкування, як у бізнесі. і за його межами. Наслідки такого значно ширшого використання PowerPoint були сприйняті як потужна зміна в усьому суспільстві, яка викликала сильну реакцію, включно з порадами про те, що його слід використовувати менше, використовувати по-іншому або краще використовувати. Перша версія PowerPoint (Macintosh 1987) використовувався для виготовлення прозорих плівок, другий (Macintosh 1988, Windows 1990) також міг виготовляти кольорові 35 мм слайди. Третя версія (Windows і Macintosh 1992) представила відеовиведення віртуальних слайд-шоу на цифрові проектори, які з часом повністю замінять фізичні прозорі плівки та слайди. З тих пір дюжина основних версій додала багато додаткових функцій і режимів роботи, а також зробили PowerPoint доступним за межами Apple Macintosh і Microsoft Windows, додавши версії для iOS, Android і веб-доступу.

Вебсайт: microsoft.com

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