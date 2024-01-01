Програмне забезпечення для презентацій - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для презентацій – це цифровий інструмент, призначений для створення, організації та показу візуальних презентацій. Це дозволяє користувачам поєднувати текст, зображення, графіку та мультимедійні елементи в структурованому та привабливому форматі. Програмне забезпечення для презентацій, яке зазвичай використовується для ділових зустрічей, наукових лекцій і публічних виступів, дозволяє доповідачам ефективно передавати інформацію, підвищувати залучення аудиторії та сприяти спілкуванню за допомогою слайд-шоу чи інтерактивних презентацій.
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Google Slides
google.com
Google Slides — це програма для презентацій, яка входить до складу безкоштовного пакету офісного програмного забезпечення для Інтернету, що пропонується Google у службі Google Drive. Сервіс також включає Google Docs і Google Sheets, текстовий процесор і електронну таблицю відповідно. Презентації Goo...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft PowerPoint. Зберігайте презентації в OneDrive. Діліться ними з іншими та працюйте разом. Microsoft PowerPoint — це програма для презентацій, створена Робертом Гаскінсом і Деннісом Остіном у програмній компанії під назвою Forethought, Inc. Вона була ви...
Microsoft Sway
office.com
Створюйте та діліться інтерактивними звітами, презентаціями, особистими історіями тощо. Sway — це проста у використанні цифрова програма для створення інтерактивних звітів, презентацій, особистих історій тощо. Його вбудований механізм розробки допомагає створювати професійні проекти за лічені хвилин...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote — це програмне забезпечення для презентацій, розроблене Apple Inc. як частина набору продуктивності iWork. Версія 10 Keynote для Mac, останнє велике оновлення, було випущено в березні 2020 року. 27 січня 2010 року Apple оголосила про нову версію Keynote. для iPad із повністю новим сенсорним ...
Prezi
prezi.com
Prezi – це угорська компанія з розробки програмного забезпечення для презентацій, заснована в 2009 році з офісами в Будапешті, Сан-Франциско та Ризі. Станом на квітень 2018 року у Prezi було понад 100 мільйонів користувачів, які створили понад 325 мільйонів публічних презентацій, які переглянули пон...
Zoho Show
zoho.com
Слайди, історії та ідеї для натхнення. Zoho Show дає змогу створювати, співпрацювати, представляти, транслювати та публікувати презентації — розумнішим способом.