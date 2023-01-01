Google Slides — це програма для презентацій, яка входить до складу безкоштовного пакету офісного програмного забезпечення для Інтернету, що пропонується Google у службі Google Drive. Сервіс також включає Google Docs і Google Sheets, текстовий процесор і електронну таблицю відповідно. Презентації Google доступні як веб-додаток, мобільний додаток для Android, iOS, Windows, BlackBerry, а також як настільний додаток на ChromeOS від Google. Програма сумісна з форматами файлів Microsoft PowerPoint. Слайди дозволяють користувачам створювати та редагувати презентації онлайн, співпрацюючи з іншими користувачами в режимі реального часу. Редагування відстежуються користувачем за допомогою історії переглядів, яка відстежує зміни в презентації. Кожна позиція редактора підсвічується кольором/курсором, характерним для редактора, і система регулює, що можуть робити користувачі, за допомогою різного рівня дозволів. Оновлення представили функції з використанням машинного навчання, зокрема «Дослідження», що пропонує запропоновані макети та зображення для презентацій, і «Елементи дій», що дозволяє користувачам призначати завдання іншим користувачам.

Вебсайт: google.com

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