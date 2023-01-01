Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google Forms» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Google Forms – це програма для проведення опитувань, яка входить до офісного пакету Google Drive і Google Classroom разом із Google Docs, Google Sheets і Google Slides. Форми містять усі функції співпраці та обміну, які є в Документах, Таблицях і Презентаціях.

Вебсайт: docs.google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Google Forms». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.