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Google Forms

Google Forms

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Вебсайт: docs.google.com

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Google Forms – це програма для проведення опитувань, яка входить до офісного пакету Google Drive і Google Classroom разом із Google Docs, Google Sheets і Google Slides. Форми містять усі функції співпраці та обміну, які є в Документах, Таблицях і Презентаціях.

Вебсайт: docs.google.com

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