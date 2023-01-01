WebCatalog

Prezi

Prezi

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: prezi.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Prezi» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Prezi – це угорська компанія з розробки програмного забезпечення для презентацій, заснована в 2009 році з офісами в Будапешті, Сан-Франциско та Ризі. Станом на квітень 2018 року у Prezi було понад 100 мільйонів користувачів, які створили понад 325 мільйонів публічних презентацій, які переглянули понад 3,5 мільярда користувачів. разів. Слово prezi є скороченою формою «презентація» угорською мовою.

Вебсайт: prezi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Prezi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Okta

Okta

okta.com

X

X

twitter.com

Coda

Coda

coda.io

DocuSign

DocuSign

docusign.com

MindMeister

MindMeister

mindmeister.com

TuneIn

TuneIn

tunein.com

Goodreads

Goodreads

goodreads.com

Square

Square

squareup.com

Flickr

Flickr

flickr.com

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності