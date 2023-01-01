Quora — це американський веб-сайт із запитаннями та відповідями, на якому користувачі Інтернету задають запитання, дають відповіді, стежать за ними та редагують їх фактично чи у формі думок. Його власник, Quora Inc., знаходиться в Маунтін-В’ю, Каліфорнія, США. Компанію було засновано в червні 2009 року, а веб-сайт вперше став доступним для громадськості 21 червня 2010 року. Користувачі можуть співпрацювати, редагуючи запитання та пропонуючи редагування відповідей, надісланих іншими користувачами. У 2019 році сайт відвідували 300 мільйонів унікальних людей на місяць.

Вебсайт: quora.com

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