Ask Ubuntu – це веб-сайт із запитаннями та відповідями для операційної системи Ubuntu, який керує спільнота. Це частина мережі обміну стеками, на якій працює те саме програмне забезпечення, що й Stack Overflow. Члени здобувають репутацію на основі реакції спільноти на їхні запитання та відповіді.

Вебсайт: askubuntu.com

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