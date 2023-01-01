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Ask Ubuntu

Ask Ubuntu

askubuntu.com

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Ask Ubuntu – це веб-сайт із запитаннями та відповідями для операційної системи Ubuntu, який керує спільнота. Це частина мережі обміну стеками, на якій працює те саме програмне забезпечення, що й Stack Overflow. Члени здобувають репутацію на основі реакції спільноти на їхні запитання та відповіді.

Вебсайт: askubuntu.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ask Ubuntu». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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