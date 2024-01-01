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Rav

Rav

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Вебсайт: rav.ai

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RAV.AI прагне революціонізувати редагування та публікацію відео за допомогою штучного інтелекту. RAV.AI — це служба редагування відео на основі штучного інтелекту, яка використовує передові та професійні методи обробки аудіо та відео, щоб зробити ваше відео професійно естетичним. Платформа дозволяє користувачам завантажувати необроблені відеозаписи та миттєво повертає професійно відредаговані відео. Однією з найпопулярніших функцій програми є можливість для користувача редагувати своє відео, використовуючи інше відео як відео для натхнення. Користувачі можуть повторно надсилати редакції з коментарями, поки не будуть на 100% задоволені своїм проектом. Редагування RAV.AI включає звуковий супровід, візуальні ефекти, текстову графіку, переходи та темп відео. Користувачі можуть завантажувати відео, аудіо та файли зображень окремо, що надає безмежні можливості для створення. RAV.AI — це не лише служба редагування, але й повна платформа автоматизації соціальних мереж. Отримавши остаточне відео, користувачі можуть безпосередньо поділитися ним на будь-якій платформі соціальних мереж.

Категорії:

Productivity
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: rav.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rav». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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vidIQ

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Minea

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Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

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Vokal

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