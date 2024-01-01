RAV.AI прагне революціонізувати редагування та публікацію відео за допомогою штучного інтелекту. RAV.AI — це служба редагування відео на основі штучного інтелекту, яка використовує передові та професійні методи обробки аудіо та відео, щоб зробити ваше відео професійно естетичним. Платформа дозволяє користувачам завантажувати необроблені відеозаписи та миттєво повертає професійно відредаговані відео. Однією з найпопулярніших функцій програми є можливість для користувача редагувати своє відео, використовуючи інше відео як відео для натхнення. Користувачі можуть повторно надсилати редакції з коментарями, поки не будуть на 100% задоволені своїм проектом. Редагування RAV.AI включає звуковий супровід, візуальні ефекти, текстову графіку, переходи та темп відео. Користувачі можуть завантажувати відео, аудіо та файли зображень окремо, що надає безмежні можливості для створення. RAV.AI — це не лише служба редагування, але й повна платформа автоматизації соціальних мереж. Отримавши остаточне відео, користувачі можуть безпосередньо поділитися ним на будь-якій платформі соціальних мереж.

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