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Yelp

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Вебсайт: yelp.com

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Yelp — американська публічна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія розробляє, розміщує та продає веб-сайт Yelp.com і мобільний додаток Yelp, які публікують краудсорсингові огляди компаній. Він також керує службою онлайн-бронювання під назвою Yelp Reservations. Yelp була заснована в 2004 році колишніми співробітниками PayPal Расселом Сіммонсом і Джеремі Стоппельманом. Yelp зростав у використанні та залучив кілька раундів фінансування в наступні роки. До 2010 року його дохід склав 30 мільйонів доларів, а веб-сайт опублікував близько 4,5 мільйонів краудсорсингових оглядів. З 2009 по 2012 рік Yelp поширився по Європі та Азії. У 2009 році компанія розпочала кілька переговорів із Google щодо можливого придбання. Yelp стала публічною компанією в березні 2012 року і вперше стала прибутковою через два роки. Станом на другий квартал 2019 року Yelp повідомила, що в середньому щомісяця відвідувала 61,8 мільйона унікальних відвідувачів через настільний комп’ютер і 76,7 мільйона унікальних відвідувачів через мобільний веб-сайт. Станом на 30 червня 2019 року Yelp заявила на своїй сторінці зі зв’язків з інвесторами, що має 192 мільйони відгуків на своєму сайті. Компанію звинуватили у використанні недобросовісних методів для отримання прибутку від компаній, про які йдеться на її сайті, – наприклад, шляхом представлення більше інформації про негативні відгуки для компаній, які не купують їхні рекламні послуги, або шляхом помітного розміщення реклами конкурентів таких компаній, що не платять, або навпаки, шляхом виключення негативних відгуків із загального рейтингу компаній на підставі того, що відгуки «наразі не рекомендовані. » Також надходили скарги на агресивну та оманливу тактику з боку деяких представників відділу продажів реклами. На надійність системи перевірки компанії також вплинуло надсилання фальшивих відгуків зовнішніми користувачами, як-от хибно-позитивні відгуки, надіслані компанією для просування власного бізнесу, або фальшиво-негативні відгуки, надіслані про конкуруючі компанії – практика, яку іноді називають «астротурфінгом». , з якою компанія намагалася боротися різними способами.

Вебсайт: yelp.com

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