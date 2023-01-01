HackerOne — це платформа для координації вразливостей і винагород за помилки, яка об’єднує компанії з тестувальниками проникнення та дослідниками кібербезпеки. Це була одна з перших компаній, разом із Synack і Bugcrowd, яка охопила та використовувала краудсорсингових дослідників безпеки та кібербезпеки як стрижні своєї бізнес-моделі; це найбільша фірма з кібербезпеки у своєму роді. Станом на травень 2020 року мережа HackerOne виплатила 100 мільйонів доларів винагороди.

Вебсайт: hackerone.com

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