FinecoBank S.p.A., відомий як FinecoBank або просто Fineco, — це італійський банк, який спеціалізується на онлайн-брокерських послугах. Запущена в 1999 році послуга Fineco Online для роздрібних торговців, Fineco стала зареєстрованою компанією в 2014 році, а з 2019 року є незалежною від банківської групи UniCredit.

Вебсайт: finecobank.com

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