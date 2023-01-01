Automobili Lamborghini S.p.A. — італійський бренд і виробник розкішних спортивних автомобілів і позашляховиків, що базується в Сант-Агата-Болоньезе. Компанія належить Volkswagen Group через її дочірню компанію Audi.

Вебсайт: lamborghini.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lamborghini». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.