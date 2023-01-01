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Lamborghini

Lamborghini

lamborghini.com

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Automobili Lamborghini S.p.A. — італійський бренд і виробник розкішних спортивних автомобілів і позашляховиків, що базується в Сант-Агата-Болоньезе. Компанія належить Volkswagen Group через її дочірню компанію Audi.

Вебсайт: lamborghini.com

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