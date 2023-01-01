Ferrari S.p.A. — італійський виробник розкішних спортивних автомобілів, що базується в Маранелло, Італія. Заснована Енцо Феррарі в 1939 році з гоночного підрозділу Alfa Romeo як Auto Avio Costruzioni, компанія побудувала свій перший автомобіль у 1940 році, а свій перший автомобіль під маркою Ferrari випустила в 1947 році.

Вебсайт: ferrari.com

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